18 февраля 2020, 22:20

Суд отказался возвращать на доследование дело об убийстве Кардашова

Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу представителей матери жителя Хасавюрта Алексея Кардашова, просивших вернуть дело о его убийстве прокурору.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Кардашов уехал из дома в Хасавюрте 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следователи полагают, что он был убит жителем Чечни Саидом-Магомедом Омаровым. Представители матери Кардашов попросили суд вернуть дело в прокуратуру на доследование, но 25 декабря 2019 года их ходатайство было отклонено.

Сторона обвинения утверждает, что 13 сентября 2017 года силовики застали жителя Чечни Саида-Магомеда Омарова за употреблением наркотиков. Омаров сообщил им, что приобрел запрещенные препараты у владельца аптеки в Хасавюрте Алексея Кардашова. По требованию силовиков Омаров договорился о встрече с Кардашовым в Хасавюрте. Владельца аптеки задержали, но обыскав его самого и его автомобиль, ничего запрещенного не нашли и уехали, говорится в обвинительном заключении. Омаров остался, по версии следствия, с Кардашовым наедине и в ходе вспыхнувшей ссоры убил его, а тело сбросил в Терек. По версии следствия, силовики об убийстве ничего не знали. 

Представители матери Кардашова подали жалобу на отказ Гудермесского горсуда вернуть дело на доследование, однако Верховный суд Чечни сегодня не удовлетворил ее, сообщил со ссылкой на представителя «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева "Черновик".

На сайте Верховного суда Чечни информации об отказе в удовлетворении жалобы представителей потерпевшей по состоянию на 21.30 мск сегодня нет.

Напомним, представители потерпевшей ранее указывали, что обвинение в убийстве Кардашова, предъявленное Омарову, "не соответствует фактическим обстоятельствам дела". Они также полагают, что его дело должно быть переквалифицировано и "идти совместно с делом" силовиков. 

"Кавказский узел" также писал, что по подозрению в похищении жителя Хасавюрта Алексея Кардашова и превышении полномочий с применением насилия в марте 2019 года были арестованы двое чеченских силовиков. После окончания следствия их отпустили из СИЗО под домашний арест, при этом обвинение было смягчено.  Гудермесский городской суд оставил их под домашним арестом до 10 июня

Примечание:

"Следствие призвало жителей Дагестана помочь в поисках пропавшего человека", "Следственный комитет сообщил о похищении жителя Хасавюрта", "Родным пропавших дагестанцев не удалось выяснить их судьбу у чеченских силовиков".

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