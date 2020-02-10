Суд продлил домашний арест обвиняемым в похищении Кардашова чеченским силовикам

10 февраля 2020, 22:00

Двое чеченских силовиков, обвиняемых в похищении жителя Хасавюрта Алексея Кардашова, оставлены под домашним арестом до 10 июня. Представители матери Кардашова настаивают на их заключении под стражу.

Как писал "Кавказский узел", по подозрению в похищении жителя Хасавюрта Алексея Кардашова и превышении полномочий с применением насилия в марте 2019 года были арестованы двое чеченских силовиков. После окончания следствия их отпустили из СИЗО под домашний арест, при этом обвинение было смягчено, сообщил представитель "Комитета против пыток". Представители матери убитого попросили суд вернуть дело в прокуратуру на доследование, но суд отклонил ходатайство.

Алексей Кардашов уехал из дома в Хасавюрте 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следователи предположили, что он был похищен, уточнив, что виновные в похищении не установлены. 16 мая 2018 года следователи обнародовали фото мужчины, снявшего крупную сумму денег с банковской карты Кардашова ночью 15 сентября, и призвали жителей Дагестана сообщить любую известную им информацию об этом человеке.

Гудермесский городской суд сегодня продлил меру пресечения бывшим сотрудникам чеченской Росгвардии, обвиняемым в похищении аптекаря Алексея Кардашова из Хасавюрта. Защита силовиков просила выпустить их под подписку о невыезде, представители потерпевшей стороны требовали заключить обвиняемых под стражу, но суд оставил их под домашним арестом.

"Продлили домашний арест до 10 июня. Мы, конечно, выступаем за то, чтоб они содержались в следственном изоляторе, потому что им может быть известно местонахождение тела Алексея Кардашова, и они могут предпринять какие-то шаги, чтобы лучше его спрятать или как-то повлиять на свидетелей по делу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

В суде прокурор просил продлить обвиняемым домашний арест. Адвокат обвиняемых ссылался на их состояние здоровья, утверждая, что "они болеют, им надо лечиться, ходить к врачу", сообщил Пискунов.

"В принципе, наша главная претензия - к квалификации дела, но мы также выступаем и за то, чтоб они (обвиняемые) были изолированы", - заявил Пискунов. Представители Якубовой намерены обжаловать постановление суда, как только получат его на руки.

За делом Алексея Кардашова, который является по происхождению горским евреем, следит израильская организация "Шах-Даг". Ее представители считают, что по мере того, как предполагаемые соучастники похищения Кардашова меняли свои показания, "история становилась все более непонятной и запутанной, постепенно обретая все более яркую политическую окраску".