Защита добилась отвода судьи по делу об убийстве жителя Хасавюрта

12 февраля 2023, 15:30

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Судья Гудермесского горсуда взял отвод на повторном рассмотрении дела об убийстве жителя Хасавюрта Алексея Кардашова. Подсудимого, который, по версии защиты, взял на себя чужую вину, ждут дома трое детей, напомнил правозащитник Константин Гусев.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года Верховный суд Чечни отменил приговор бывшим сотрудникам Росгвардии Бекхану Абдурашидову и Аслану Дукаеву, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. Суд первой инстанции упустил множество важных доказательств, росгвардейцы могут быть причастны к исчезновению Алексея Кардашова, заявила юрист.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело не было найдено. Абдурашидова и Дукаева арестовали в марте 2019 года. Первоначально они подозревались не только в превышении полномочий, но и в похищении, затем следователи отказались квалифицировать дело по этой статье. Основанием для уголовного преследования силовиков стали показания Саид-Магомеда Омарова, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. 23 ноября 2020 года Гудермесский горсуд признал его виновным в убийстве Кардашова и краже у предпринимателя машины. Омаров был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

Гудермесский горсуд начал новое рассмотрение дела Саид-Магомеда Омарова, сообщил сотрудник "Команды против пыток" Константин Гусев. "Адвокаты потерпевших и обвиняемого с ходу заявляют отвод судье - он по новому также рассматривает дело тех двоих полицейских "условников"", - написал он на своей странице в Facebook*.

По возвращении из совещательной комнаты судья взял отвод, отметил Гусев. "Куда и кому передадут дело, не ясно. Взявшего на себя вину таксиста Омарова дома ждут трое детей", - говорится в публикации.

Приговор Омарову был обжалован, и дело отправили на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд, пояснил он. "Это дело - редкий случай, когда сторона потерпевших не согласна с обвинительным приговором. А матери "убийцы" и жертвы обнялись и всплакнули вместе. Потому что все всё понимают", - говорится в публикации Гусева.

Дело Саид-Магомеда Омарова поступило в горсуд 25 августа 2022 года, по нему состоялось два заседания – 9 сентября 2022 года и 9 февраля, говорится в карточке дела на сайте Гудермесского горсуда. Одним из представителей потерпевшего в карточке дела указан "К. В. Гусев".

Напомним, по версии обвинения, силовики задержали Кардашова, который владел аптекой в Хасавюрте, на встрече с Омаровым. Они подозревали, что предприниматель продает наркотики, но ничего запрещенного у него не нашли и уехали. После этого Омаров убил Кардашова, а тело сбросил в Терек, говорится в обвинительном заключении.

14 декабря 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, который после этого бесследно исчез. Каждый из силовиков был осужден на три с половиной года условно. Еще двое их коллег были объявлены в розыск. Суд проигнорировал признания росгвардейцев в похищении Кардашова, указали юристы.

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