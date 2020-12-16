Правозащитники объяснили необходимость пересмотра приговора по делу об исчезновении Кардашова

16 декабря 2020, 10:03

Суд в Чечне приговорил двух росгвардейцев к условному сроку, проигнорировав их собственные признания в похищении жителя Дагестана Алексея Кардашова, указали юристы Комитета против пыток. Еще двое силовиков объявлены в розыск и до сих пор находятся на свободе, хотя правоохранителям известно, где они, уверены правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря суд в Гудермесе признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании жителя Дагестана Алексея Кардашова, который после этого бесследно исчез. Каждый из силовиков осужден на три с половиной года условного лишения свободы. "Комитет против пыток", куда обратилась мать Кардашова Циля Якубова, не согласился с приговором. Правозащитники считают этот приговор фактически оправдательным и настаивают на его пересмотре. Житель Хасавюрта Алексей Кардашов уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следствие считает его убитым, хотя тело не найдено. Абдурашидова и Дукаева арестовали в марте 2019 года, еще двое их коллег до сих пор находятся в розыске. Первоначально Абдурашидов и Дукаев подозревались не только в превышении полномочий, но и в похищении - затем следователи отказались квалифицировать дело по этой статье. Основанием для уголовного преследования силовиков стали показания Саид-Магомеда Омарова, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. 23 ноября Гудермесский городской суд признал его виновным в убийстве Кардашова и краже у предпринимателя машины. Омаров приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Комитет против пыток заявил, что вина Омарова не доказана.

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Суд не учел показания самих осужденных, которые на первоначальном этапе расследования подтвердили свою причастность к похищению Алексея Кардашова и объяснили, что целью было вымогательство денег и хищение имущества, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Цили Якубовой, юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев.

"Кроме того, были первичные показания Омарова, который подтвердил, что к насильственному похищению Кардашова причастны правоохранители Чечни. Именно Омаров помог хасавюртовским следователям найти виновных сотрудников. Свои показания Омаров неоднократно подтверждал, пока не попал под юрисдикцию чеченских правоохранителей. Также проигнорированы другие свидетельские показания и ряд справок (ответов) о проделанной оперативной работе дагестанскими правоохранителями, которые прямо указывают на причастность осужденных к тяжким преступлениям", - добавил правозащитник.

В Комитете против пыток уверены, что правоохранителям известно, где находятся еще два чеченских силовика, объявленные в розыск по делу об исчезновении Кардашова. "Тут больше вопрос к следствию и к желанию следователей, которые то ли не могут, то ли не хотят, то ли боятся проводить задержание этих лиц", - заявил Янгулбаев.

Он также напомнил, что не найден человек, который снял в банкомате деньги со счета Кардашова. "Ситуация с человеком, который снял деньги через банкомат, для меня, как юриста, еще более странная. Есть лицо, есть имя, он явно знаком с осужденными сотрудниками, однако его еще не нашли. Это насколько бесполезным должно быть следствие в Чечне, если, имея столько улик, не может найти и привлечь виновных? Вопрос риторический", - сказал Абубакар Янгулбаев.

Юристы настаивают на переквалификации дела

Практически все причастные к преступлению установлены сотрудниками МВД Дагестана и дагестанского управления Следкома, указал корреспонденту "Кавказского узла" другой представитель Цили Якубовой, Салман Гамзатханов. "По сути, в уголовном деле, возбужденном по факту похищения Кардашова, деяния причастных к этому преступлению лиц не должны были квалифицироваться по отдельности, так как его материалами установлено совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений", - подчеркнул юрист.

Причина апелляции в том, что деяния всей группы подозреваемых квалифицированы ошибочно, жалоба вызвана и многочисленными процессуальными нарушениями, пояснил Гамзатханов.

"Фактов, подтверждающих превышение должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, в уголовном деле нет, так как их деятельность какими-либо актами оперативно-разыскной либо следственной деятельности не подтверждена, и их в уголовном деле по факту задержания Кардашова нет. Так же, как доказательств убийства последнего Омаровым. Поэтому с вынесенными приговорами по обоим уголовным делам потерпевшая сторона не согласна. Расследование преступления в отношении Кардашова, совершенного осужденными и лицами, объявленными в розыск, в одном уголовном деле, где их деяния должны быть квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса РФ, по сговору между собой и из корыстных побуждений, не может затянуть расследование уголовного дела, и это возможно в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - отметил он.

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