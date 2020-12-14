Фигура Фемиды. Фото: Юрий Гречко / Югополис

14 декабря 2020, 14:02

Чеченские силовики отделались условными сроками за задержание Кардашова

Суд в Гудермесе признал сегодня бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании жителя Дагестана Алексея Кардашова, который после этого бесследно исчез. Каждый из силовиков осужден на три с половиной года условного лишения свободы, правозащитники считают этот приговор слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", житель Хасавюрта Алексей Кардашов уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следствие считает его убитым, хотя тело не найдено. По подозрению в похищении Кардашова и превышении полномочий с применением насилия в марте 2019 года были арестованы двое чеченских силовиков. По окончании следствия их отпустили из СИЗО под домашний арест, при этом обвинение было смягчено - статью о похищении из дела исключили, а статью о превышении полномочий переквалифицировали. Гособвинитель на заседании 2 декабря попросил суд приговорить обоих силовиков к двум годам условного лишения свободы. Условный срок в данном случае фактически означает оправдательный приговор, указали в Комитете против пыток.

Основанием для уголовного преследования силовиков стали показания Саид-Магомеда Омарова, однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. 23 ноября Гудермесский городской суд признал его виновным в убийстве Кардашова и краже у предпринимателя машины. Омаров приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Комитет против пыток заявил, что вина Омарова не доказана.

Сегодня судья Гудермесского городского суда признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова. По статье о превышении должностных полномочий оба силовика приговорены к трем с половиной годам лишения свободы условно, сообщил на своем сайте Комитет против пыток.

Комитет против пыток, куда обратилась мать Кардашова Циля Якубова, не согласился с приговором. "Мы будем обжаловать этот приговор, поскольку суд проигнорировал множество важных доказательств, которые, как мы считаем, свидетельствуют о том, что осужденные виновны в гораздо более серьезных преступлениях, нежели просто незаконное задержание", – приводятся в публикации слова руководителя северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

Он пояснил, что правозащитники добиваются объединения этого уголовного дела с делом Омарова, а также с делом еще двух чеченских силовиков, которые находятся в федеральном розыске, и делом неустановленного лица, заподозренного в хищении денег с банковской карты Кардашова. "Только в таком случае в распоряжении суда будет полный объем доказательств и у него будет возможность вынести справедливое решение", - подчеркнул Пискунов.

На сайте Гудермесского городского суда указано, что приговор Абдурашидову и Дукаеву был вынесен сегодня, но о содержании приговора, по состоянию на 14.00 мск 14 декабря, не говорится.

Примечание:

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