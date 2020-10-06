06 октября 2020, 16:13

ЕСПЧ обязал власти выплатить более 80 тысяч евро отцу похищенной жительницы Назрани

Власти России должны выплатить компенсацию отцу похищенной в Ингушетии в 2010 году Залины Елхороевой, постановил ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля 2020 года в ЕСПЧ были направлены возражения отца Залины Елхороевой на просьбу российских властей отклонить жалобу по делу о похищении его дочери. Идрис Елхороев настаивает, что его дочь убили силовики.

Отец Залины Елхороевой попросил признать нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь (статья 2), запрете пыток (статья 3), праве на свободу и личную неприкосновенность (статья 5) и праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13). Кроме того, Идрис Елхороев потребовал, чтобы российские власти провели эффективное следствие, установили и наказали виновных, нашли тело Залины и вернули его родным.

ЕСПЧ сегодня признал исчезновение Залины Елхороевой нарушением ст. 2 Европейской конвенции по правам человека. Задержание женщины суд счел незаконным и нарушившим ст. 5 Конвенции, а нарушение ст. 3 усмотрел в моральных страданиях заявителя, следует из опубликованного на сайте суда решения, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Также суд постановил, что "нет необходимости рассматривать отдельно жалобу в соответствии со статьей 13 в сочетании со статьями 2 и 5 Конвенции; [суд] постановляет, что имело место нарушение статьи 13 в сочетании со статьей 3 Конвенции".

В течение трех месяцев должны выплатить заявителю 80 тысяч евро компенсации и 2500 евро на покрытие расходов, говорится в решении суда.

Адвокат Иса Гандаров на своей странице в Facebook назвал решение ЕСПЧ важным. "Сегодня Европейский Суд по правам человека вынес важное решение по нашему делу YELKHOROYEV v. RUSSIA по факту похищения Залины Елхороевой. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении нескольких статьей Конвенции и присудил заявителю Идрису Елхороеву компенсацию в качестве материального и нематериального ущерба", - написал адвокат.

Напомним, жительница Назрани Залина Елхороева была похищена в декабре 2010 года. Уже через несколько недель ее отец Идрис Елхороев заявил, что за похищением стоят спецслужбы. Уголовное дело о похищении Елхороевой было возбуждено лишь спустя полтора месяца, 7 февраля 2011 года, а место происшествия осмотрели спустя еще месяц - 10 марта. В августе 2012 года предварительное расследование было прекращено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Идрис Елхороев пожаловался в ЕСПЧ в 2018 году. Российские власти, отвечая на вопросы суда, попросили отклонить жалобу "по формальным причинам", заявил ранее Правозащитный центр "Мемориал".

Примечание:

"ЕСПЧ присудил компенсации родственникам убитых силовиками жителей СКФО", "ЕСПЧ оценил почти в 10 тысяч евро пребывание краснодарца в изоляторе", "Видео избиения заключенного возмутило жителей Чечни".

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