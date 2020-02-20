20 февраля 2020, 20:28

Отец похищенной жительницы Назрани оспорил в ЕСПЧ доводы российских властей

Юристы "Мемориала" направили в ЕСПЧ возражения на просьбу российских властей отклонить жалобу по делу о похищении жительницы Ингушетии Залины Елхороевой. Отец Елхороевой настаивает, что его дочь убили силовики.

Как писал "Кавказский узел", жительница Назрани Залина Елхороевой была похищена в декабре 2010 года. Уже через несколько недель ее отец Идрис Елхороев заявил, что за похищением стоят спецслужбы.

В поданных сегодня в Европейский суд по правам человека обзервациях отец Залины Елхороевой попросил признать нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь (статья 2), запрет пыток (статья 3), право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5) и право на эффективное средство правовой защиты (статья 13). Кроме того, Идрис Елхороев требует, чтобы российские власти провели эффективное следствие, установили и наказали виновных, нашли тело Залины и вернули его родным. Интересы Елхороева представляют юристы Правозащитного центра "Мемориал".

Согласно жалобе, Елхороеву похитили близ поселка Новый в Северной Осетии вооруженные люди после того, как такси, в котором ехала женщина, остановил сотрудник ДПС. Водителю такси и спутникам Елхороевой сказали дожидаться у поста милиции на "Черменском круге", но они больше не увидели ее.

Уголовное дело о похищении Елхороевой было возбуждено лишь спустя полтора месяца, 7 февраля 2011 года, а место происшествия осмотрели спустя еще месяц - 10 марта. Только 23 марта следствие получило распечатку телефонных соединений с номера Залины в день похищения. Никого из тех, с кем она разговаривала, так и не допросили, хотя среди них был сотрудник ФСБ. В августе 2012 года предварительное расследование было прекращено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", сообщил сегодня на своем сайте ПЦ "Мемориал".

Идрис Елхороев пожаловался в ЕСПЧ в 2018 году. Российские власти, отвечая на вопросы суда, проигнорировали существо дела и попросили отклонить жалобу по формальным причинам. Идрис Елхороев и юристы "Мемориала" пояснили сегодня суду, что срок обращения не был пропущен и оснований для отклонения жалобы нет.

Примечание:

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