Потерпевшая сторона указала на затягивание дела об убийстве Кардашова

15 октября 2020, 11:48

Дело об убийстве хасавюртовца Алексея Кардашова искусственно разделено на два и рассматривается судом слишком медленно, заявил юрист "Комитета против пыток". Сторона потерпевшей не исключает, что признавшийся в убийстве житель Чечни Саида-Магомед Омаров сделал это под давлением со стороны силовиков.

"Кавказский узел" сообщал, что житель Хасавюрта Алексей Кардашов уехал из дома в Хасавюрте 14 сентября 2017 года и не вернулся. Следователи полагают, что Кардашов был убит жителем Чечни Саид-Магомедом Омаровым. Дело об убийстве Кардашова не может расследоваться, пока не будет найдено тело, указал суду представитель матери Кардашова.

По версии обвинения, силовики задержали Кардашова, который владел аптекой в Хасавюрте, на встрече с Омаровым. Они подозревали, что предприниматель продает наркотики, но ничего запрещенного у него не нашли и уехали. После этого Омаров убил Кардашова, а тело сбросил в Терек, говорится в обвинительном заключении. Представители матери Кардашова не добились возвращения дела об убийстве на доследование.

На заседании Гудермесского городского суда, состоявшемся 14 октября, присутствовали мать Кардашова Циля Якубова и два ее представителя, обвиняемый Омаров с адвокатом, его родители и знакомый, а также корреспондент "Кавказского узла". Представители сторон потерпевшего и обвиняемого поздоровались и достаточно приветливо разговаривали между собой. Был допрошен ряд свидетелей обвинения, после чего мать Кардашова задавала им вопросы. Мать обвиняемого Зина Омарова этого не делала, а после заседания отказалась от комментариев прессе.

Дело искусственно разделили на два, указал юрист "Комитета против пыток"

После того, как дело Омарова вернули в Гудермесский городской суд, оно не рассматривалось в течение нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Цили Якубовой от "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. По его словам, судебные заседания возобновились в августе, и с тех пор прошло шесть-семь заседаний, на которых были допрошены несколько свидетелей, а показания тех свидетелей, которых не удалось доставить в суд, были озвучены прокурором.

"Пока что мы не приступили к исследованию вещественных доказательств. Это один из ключевых элементов в доказывании причастности [двух чеченских силовиков] Абдурашидова и Дукаева к похищению и последующей предполагаемой гибели Алексея Кардашова. Абдурашидов и Дукаев проходят по этому делу свидетелями, мы успели опросить их, мать Омарова, потерпевшую - Цилю Якубову, и еще несколько свидетелей", - указал Пискунов.

В марте 2019 года по подозрению в его похищении были арестованы двое чеченских силовиков. Им предъявлено обвинение в превышении полномочий. По окончании следствия обоих силовиков отпустили из СИЗО под домашний арест. Судья Верховного суда Чечни, которому было поручено рассматривать жалобу на слишком мягкую, по мнению стороны потерпевших, меру пресечения, в феврале 2020 года взял самоотвод из-за конфликта интересов.

Силовики уже около трех недель находятся даже не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде, указал Дмитрий Пискунов. "Это одно уголовное дело, которое искусственно разделили на два, чтобы у сотрудников не было убийства", - сказал он. Пискунов подчеркнул, что в деле против силовиков та же потерпевшая и те же фигуранты. "Работа идет, по сути, идентичная - те же самые свидетели, те же самые показания. Всех допрашивают по два раза, задают одни и те же вопросы, только у разных судей. Выглядит все это странно", - заключил юрист.

Процесс по делу Омарова также идет медленно, указал он. "Есть ощущение, что суд не испытывает сильного желания - по крайней мере, не испытывал на первых этапах - рассматривать это дело оперативно. Оно висит у них у них уже с середины декабря 2019 года, и только в последние пару месяцев по нему идет какая-то активность", - сказал Дмитрий Пискунов.

Сторона потерпевшей не доверяет признанию Омарова в убийстве

Саид-Магомед Омаров даст показания уже после того, как будут допрошены все свидетели и изучены вещественные доказательства, уточнил Пискунов. "В начале первого заседания, когда судья задал ему вопрос, какова его позиция по этому делу, он сказал, что признает свою вину и согласен с обвинительным заключением, с тем, что ему предъявляют", - сказал юрист.

Несмотря на признание Омаровым вины, сторона потерпевшей продолжает сомневаться в том, что он убил Кардашова. "В судебном заседании мать Омарова Зина рассказала, что ее сын в сентябре 2017 года, как раз когда было осуществлено похищение Кардашова, незаконно находился на территории <здания силовой структуры> города Грозного и удерживался там в течение нескольких недель - в том числе именно в те дни, когда был похищен Алексей. Насколько нам известно, Саид-Магомед был задержан в рамках "антинаркотического рейда", когда десятки человек, предположительно как-то связанные с употреблением наркотиков, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Что именно с ним происходило в течение нескольких недель незаконного удержания в <отделе силовой структуры>, мы можем только догадываться, потому что сам он об этом говорить отказывается, его мать тоже", - сообщил Дмитрий Пискунов.

Он предположил, что Омаров подвергся насилию. "В результате он согласился сдать человека, который продает ему препарат, обладающий в некоторых случаях наркотическим эффектом. Мы не знаем, действительно ли продавал Алексей Кардашов Омарову наркотики или вещества с наркотическими свойствами, которые на тот момент не являлись наркотиками, или нет, но Омаров решил "сдать" им Алексея Кардашова и вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в Хасавюрт и в качестве "наживки" участвовал в похищении Кардашова. В дальнейшем он давал показания в Хасавюртовском следственном отделе в качестве свидетеля - о том, что Алексей был похищен сотрудниками Росгвардии Абдурашидовым и Дукаевым, а также сотрудниками наркоконтроля (сейчас сотрудники наркоконтроля находятся в розыске. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал юрист "Комитета против пыток".

Дмитрий Пискунов указал, что один из похитителей Кардашова "с высокой степенью вероятности причастен к его гибели". "Было ли это убийство или причинение смерти по неосторожности - вопрос открытый. Омаров в своих первых показаниях, которые он давал в Хасавюрте, говорил, что не видел непосредственно момента убийства Кардашова. А спустя несколько месяцев, уже после того, как дело было передано в управление Следственного комитета по Чеченской Республике, Омаров якобы добровольно пришел в следственный отдел в Гудермесе и дал показания, что он единолично совершил убийство Алексея Кардашова. По документам эта неожиданная смен позиции выглядит как добровольная, но мы полагаем, что это было сделано им все-таки под давлением", - резюмировал Пискунов.

Мать Алексея Кардашова Циля Якубова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что по-прежнему считает Омарова невиновным. "Я сейчас настроена просто следить за всем, что происходит. Я даже пока не могу делать никаких выводов, потому что все-таки идет судебное следствие. Я по-прежнему считаю Омарова невиновным. Хотя мы же его еще не допрашивали на суде, я его еще не выслушала. А мое мнение было основано на том, что я прочитала в материалах дела. Но чтобы точно определиться, надо же его еще послушать - что он будет говорить, как он будет доказывать свою вину", - пояснила Якубова. Она отметила, что не считает суд предвзятым.

Адвокат Омарова Висирхажи Ибрагимов согласен с тем, что судебный процесс длится уже достаточно долго. "Затягивать процесс не в наших интересах. Несмотря на то, что я являюсь защитником Омарова, каких-либо затягивающих ходатайств мы не заявляем. Мы все время пытаемся пойти навстречу потерпевшей стороне. В основном, мы ответственность ставим на рассмотрение суда, чтобы наша совесть была чиста, а суд, надеюсь, объективно отнесется ко всем доказательствам, и будет вынесено законное, обоснованное решение. Пусть восторжествует истина, мы только за справедливое решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ибрагимов пояснил, что он является адвокатом по соглашению, доверители его не меняли.