Судья в Чечне отказался рассматривать дело о похищении Кардашова

20 февраля 2020, 22:08

Судья Верховного суда Чечни, которому было поручено рассматривать жалобу на домашний арест силовиков по делу о похищении жителя Хасавюрта Алексея Кардашова, взял самоотвод из-за конфликта интересов. Меру пресечения силовикам следует ужесточить, считает представитель интересов матери Кардашова.

Как писал "Кавказский узел", жителя Хасавюрта Алексей Кардашов уехал из дома в Хасавюрте 14 сентября 2017 года и не вернулся. По подозрению в его похищении превышении полномочий с применением насилия в марте 2019 года были арестованы двое чеченских силовиков. После окончания следствия их отпустили из СИЗО под домашний арест, при этом обвинение было смягчено. Гудермесский городской суд оставил их под домашним арестом до 10 июня.

16 мая 2018 года следователи обнародовали фото мужчины, снявшего крупную сумму денег с банковской карты Кардашова ночью 15 сентября, и призвали жителей Дагестана сообщить любую известную им информацию об этом человеке. Также в деле фигурируют еще два силовика которых задержать не удалось, они в розыске.

Рассмотрение апелляции на домашний арест двум силовикам было назначено на 19 февраля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов, представляющий интересы матери Кардашова Цили Якубовой.

Он пояснил, что подал жалобу на постановление о продлении ареста силовикам на два месяца, вынесенное Гудермесским горсудом 10 декабря 2019 года. Суд назначил ее рассмотрение уже после истечения срока обжалуемой меры пресечения, сказал Пискунов. Он напомнил, что после этого решения было принято еще одно постановление о продлении им меры пресечения до 10 июня.

"Судья Верховного суда Чечни Турко Арсемерзаев (который должен был 19 февраля рассматривать апелляцию) принял решение о самоотводе", - рассказал юрист. Самоотвод он объяснил тем, что его сын работает в отделе процессуального контроля следственного управления Следственного комитета по Чечне и мог контролировать работу следователя, который расследовал это уголовное дело, отметил Пискунов. В результате жалоба на арест силовиков направлена на новое распределение, сказал он.

"Ни один судья в Чечне не мог бы вынести ни одно судебное решение, если б они все брали самоотвод, руководствуясь принципом родственных связей. В Чечне у судей множество родственников - близких или дальних - работают в разных государственных органах, в том числе в правоохранительных", - считает Пискунов.

Он предположил, что судья взял самоотвод "из-за допущенных процессуальных нарушений, в том числе столь позднего назначения жалобы к разбирательству".

"Судья просто решил не рисковать и таким образом удалился от вынесения решения по материалу, в котором уже существует нарушение. Жалобу должны были рассмотреть в течение пяти суток. То есть сразу перенаправить в Верховный суд Чечни. Но судя по тому, что жалоба поступила в Верховный суд только 5 февраля, она полтора месяца просто пролежала в Гудермесском суде", - считает юрист.

"Не исключено также, что это связано и с самим делом [...] Следователь в последний момент решил разделить уголовные дела (Омарова и двоих силовиков, - прим. "Кавказского узла"), и непонятно, в каком режиме эти уголовные дела будут расследоваться, как будет идти судебное следствие и будет ли оно идти вообще, потому что мы добиваемся, чтобы материалы уголовного дела вернулись на дополнительное следствие. Возможно, в данной ситуации судья решил просто отстраниться от участия в этом деле, даже в формате апелляционной жалобы на меру пресечения", - добавил Пискунов.

Следователи полагают, что Кардашов был убит жителем Чечни Саид-Магомедом Омаровым. По версии обвинения, силовики задержали Кардашова, который владел аптекой в Хасавюрте, на встрече с Омаровым. Они подозревали, что предприниматель продает наркотики, но ничего запрещенного у него не нашли и уехали, следует из обвинительного заключения. После этого Омаров убил Кардашова, а тело сбросил в Терек. Представители матери Кардашова попросили суд вернуть дело о его убийстве в прокуратуру на доследование, их ходатайство сначала отклонил Гудермесский горсуд, а затем и Верховный суд Чечни. Мать Кардашова считает, что Омаров невиновен в убийстве ее сына, да и сам факт его смерти не установлен. Дело об убийстве Кардашова не может расследоваться, пока не будет найдено тело, считает Пискунов

Мера пресечения в виде домашнего ареста в данном случае недопустима, считает юрист. "Труп до сих пор не найден, и этим людям может быть известно его местонахождение, (находясь под домашним арестом) они могут предпринять шаги, чтобы скрыть доказательства, могут контактировать с людьми, которые скрываются, с другими участниками похищения. И они могут предпринять какие-то действия, чтобы устранить доказательства", - сказал Пискунов.

Он также рассказал, что судья Гудермесского городского суда Рамзан Хамзатов, которому было назначено рассматривать дело силовиков, отказался рассматривать это дело. "Помощница судьи Хамзатова [...] сообщила мне о том, что он от него (дела) отказался из-за большой нагрузки, а дело отдали другому судье, Ларисе Бошаевой. Официального подтверждения этой информации у меня пока нет", - сказал юрист.