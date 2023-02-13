Приговор сотрудникам СИЗО Махачкалы стал уникальным для Дагестана

13 февраля 2023, 21:05

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Приговор начальнику махачкалинского следственного изолятора Дауду Давыдову и его подчиненным по делу о вымогательстве и пытках уникален для Дагестана и поспособствует соблюдению прав заключенных, констатировали дагестанские журналисты и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля суд приговорил бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова к восьми годам колонии, двое его подчиненных получили по 5,5 года лишения свободы по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей. Силовики не признали вину в пытках и вымогательстве. Весной 2022 года получил 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминировались также Давыдову и его подчиненным.

По версии обвинения, с декабря 2015 года по июнь 2019 года силовики неоднократно применяли физическое насилие к арестованному и вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру, общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Также они получили от супруги арестованного взятки на общую сумму 150 тысяч рублей, а от местного жителя - 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года в сговоре с осужденным похитили 3,2 миллиона рублей у арестованного, выяснили следователи.

Приговор сотрудникам СИЗО Махачкалы является прецедентным, показательным и указывает на то, что что от наказания не застрахован любой работник силовых структур, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Приговор показывает, что на какую бы крышу ни опирался нарушающий закон начальник СИЗО, рано или поздно он будет наказан государством", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что были жалобы на многочисленные нарушения в махачкалинском СИЗО, сотрудники учреждения к ответственности долгое время не привлекались, напомнил Магомедов. "Были жалобы на то, что в СИЗО есть нарушения, но органы прокуратуры и следствия не находили в действиях сотрудников СИЗО каких-то нарушений", - подчеркнул журналист.

Магомедов отметил, что задержание работников СИЗО произошло в то же время, когда свои заметки из махачкалинского СИЗО на страницах "Черновика" публиковал журналист Абдулмумин Гаджиев. Однако арест работников СИЗО не был связан с публикациями Гаджиева, считает он.

"Да, они (заметки Гаджиева - Прим. "Кавказского узла") много и ярко рассказывали о том, что происходит в СИЗО Махачкалы, но когда правдивые публикации в СМИ приводили к тому, чтобы прокуратура и иные органы начинали работать? Думаю, что это очень удачное и символичное совпадение, когда публикации Абдулмумина совпали с процессами в силовых органах по самоочищению", - пояснил Магомедов.

Редактор отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Магомедов выразил надежду, что арест работников СИЗО и приговоры в отношении них дисциплинировали работников этой организации.

Обвинительный приговор сотрудникам СИЗО стал уникальным для Дагестана и указывает на то, что "система борется сама с собой", считает журналист "Черновика" Магди Камалов . "Это все люди, которые рождены этой системой. Эта система годами наблюдала за тем, как они занимаются нарушением законодательства, а в данном случае вдруг система сама решила их подавить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Причиной привлечения сотрудников СИЗО к уголовной ответственности является "системная война" между различными чиновниками из системы ФСИН, считает он. "Это уникально, конечно, но это обычная схема, когда ты выполнил свою работу, а потом сама же система, которая тебя породила, тебе будет обещать карцер",- пояснил Камалов.

Пытки применяются во всех силовых структурах, в том числе в СИЗО, отметил Камалов. "В "Черновик" один-два раза в месяц приходили люди, которых пытали током. Многие не приходят, потому что у них есть страх", - пояснил Камалов. По мнению Камалова, применение незаконных методов физического воздействия является "хронической проблемой" различных силовых структур.

Случай привлечения к ответственности работников СИЗО по факту превышения ими служебных полномочий является уникальным для Дагестана, подтвердил один из дагестанских адвокатов на условиях анонимности. "Насколько я знаю, в Дагестане никого, имею в виду именно из работников СИЗО, не привлекали за превышение служебных полномочий, причинение тяжкого вреда здоровью либо по вымогательству", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, вопрос применения пыток в СИЗО к заключенным под стражу был и остается в республике очень актуальным. Он поделился, что о случае пыток в СИЗО Махачкалы ему рассказывал осужденный, который уже вышел на свободу. Однако чаще арестованные не сообщают о фактах применения пыток, так как опасаются ухудшения своего положения в СИЗО, считает адвокат. С его слов, один из его подзащитных воспрепятствовал подаче заявления о пытках в СИЗО из страха. "Я хотел по данному поводу написать заявление в следственный комитет, но мой подзащитный сказал, что не поддержит данное заявление и ничего такого не хочет писать, так как боится, что его положение усугубится", - подчеркнул адвокат.

Адвокат тогда посоветовал своему подзащитному в случае нового вызова в кабинет начальника СИЗО сообщить, что при повторении рукоприкладства будет написано заявление. "После данного предупреждения попытки физического воздействия на моего подзащитного прекратились, хотя вызовы в кабинет начальника СИЗО еще были", - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что конкретно руководителя махачкалинского СИЗО, в отличие от других осужденных работников СИЗО, привлекли к ответственности только за вымогательство, он не был привлечен за "причинение какого-либо вреда здоровью" заключенных. "Почему-то эти действия со стороны начальника СИЗО остаются без внимания", - сказал юрист. По мнению адвоката, это позволяет предположить, что руководитель СИЗО, вымогая деньги, нарушил "определенные рамки" поведения, установленные в системе.

При этом, по наблюдениям адвоката, в Дагестане пытки в СИЗО применяются не часто, чаще это происходит перед официальной регистрацией задержания, когда от человека с применением силы получают необходимые показания. Он добавил, что обычно только факт гибели человека в результате пыток вызывает общественное возмущение в Дагестане, а не сами пытки. "В республике, когда человек умирает от пыток, то об этом все узнают и возмущаются по этому поводу, а когда человек остаётся жив после пыток, то это не возмущает людей. Почему люди не возмущаются по самому поводу применения пыток, вне зависимости от того, где эти пытки применялись?" - задался вопросом адвокат.

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