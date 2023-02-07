Дауд Давыдов (справа). Фото: https://chernovik.net/content/respublika/hozyayka-sizo

07 февраля 2023, 19:29

Сотрудники СИЗО в Махачкале получили длительные сроки по делу о вымогательстве и пытках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова к восьми годам колонии, двое его подчиненных получили по 5,5 лет лишения свободы. Силовики не признали вину в пытках и вымогательстве. 

Как писал "Кавказский узел", бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова гособвинитель потребовал приговорить к 13 годам колонии, а двух его подчиненных – к девяти годам по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей. Весной 2022 года был приговорен к 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминировались и Давыдову и его подчиненным.

По версии следствия, с декабря 2015 года по июнь 2019 года обвиняемые неоднократно применяли физическое насилие к арестованному и вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру, общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Также обвиняемые получили от супруги арестованного взятки на общую сумму 150 тысяч рублей, а от местного жителя - 300 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей его отца, а в феврале 2019 года обвиняемые в сговоре с осужденным похитили 3,2 миллиона рублей у арестованного, считают следователи.


Сегодня Кировский районный суд Махачкалы признал бывших сотрудников республиканского УФСИН виновными в должностных преступлениях.Бывший начальник СИЗО-1 Дауд Давыдов получил 8 лет, а его подчинённые Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев — по 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Никто из подсудимых вину не признал, сообщил сегодня правозащитный проект "Аксиома".

Как следует из карточки дела на сайте суда, оно поступило в суд 21 октября 2021 года, состоялись 35 заседаний суда.

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Примечание:

"Суд ужесточил наказание начальнику Рутульского РОВД", "Сотрудники калмыцкой колонии отказались признать участие в пытках заключенных из Дагестана", "Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими".

Автор: "Кавказский узел"

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