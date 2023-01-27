Сотрудники калмыцкой колонии отказались признать участие в пытках заключенных из Дагестана

27 января 2023, 17:49

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Четыре арестованных сотрудника колонии отказались признать, что участвовали в пытках уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, еще один на очной ставке отказался отвечать на вопросы. Адвокат подала ходатайство о проведении очной ставки с другими силовиками, которых опознал Атимагомедов.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. 17 января стало известно, что правозащитный проект Gulagu.net объявил сбор денег на оплату услуг адвокатов для Курамагомедова и Атимагомедова. По данным проекта, по подозрению в применении насилия к заключенным взяты под стражу пять сотрудников колонии. Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу, сообщила адвокат одного из заключенных Аза Алиева.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Адвокат Аза Алиева рассказала, что она и ее коллега Снежана Мунтян 23-25 января смогли встретиться на очных ставках с сотрудниками калмыцкой колонии, задержанными по обвинению в пытках заключенных. "Мы общались с пятерыми задержанными, в отношении которых возбуждено дело по части 4 статьи 286 УК (Превышение должностных полномочий с применением пыток)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, один из них отказался давать показания, остальные заявили, что не принимали участия в пытках. "25 января мы поговорили с бывшим начальником колонии, который объявил нам, что никаких приказов о пытках он не отдавал и ему ничего о пытках неизвестно. Еще один вопрос, на который нам не смогли ответить — почему почти полностью стерты записи с видеокамер вокруг того места, где пытали заключенных, и не только двоих наших подзащитных — пыткам подвергались еще около 10 человек" - отметила она.

По словам адвоката, ее подзащитный Магомед Атимагомедов по сохранившимся видеосъемкам опознал еще нескольких сотрудников колонии, принимавших участие в пытках. "Я заявила ходатайство о проведении очной ставки этих людей с моим подзащитным, и по ее итогам буду подавать ходатайство о привлечении их к ответственности", - добавила она.

Говоря об убийстве сотрудника колонии, в котором обвиняются Атимагомедов и Курамагомедов, Аза Алиева отметила, что ее подзащитный признался, что планировал побег из колонии, но не убийство. "Он честный парень, и если бы он убил, то и сказал бы - ну да, я убил. Про побег он говорит, что планировал его, поскольку его все время травили, угрожали предъявить обвинение по статье 205 УК ("Террористический акт"). И да, во время попытки побега этот сотрудник — охранник был убит. Расследование дела продолжается и моего подзащитного обвиняют в этом убийстве", - заявила она. По ее словам, погибший охранник ничем не выделялся - ни в хорошую, ни в плохую сторону.

Сейчас по словам адвоката, ее подзащитного не бьют, но он подвергается ограничениям иного рода. "Они находятся в статусе подследственных, а не заключенных, но им не дают пользоваться теми правами, которые они имеют как подследственные — ограничивают в свиданиях, телефонных разговорах, в посылках и даже в пользовании счетом, куда родственники могут перечислять деньги", - отметила она. Кроме того, им дают местную воду, которую невозможно пить и на этой же воде готовят пищу, так что они почти не едят.

Адвокат Дауда Курамагомедова Снежана Мунтян, предположила, что сотрудники колонии отказались признать свою вину в надежде на оправдание. "Вероятно, они надеются, что их вину не докажут", - заметила она.

По ее словам, после того как к делу подключились адвокаты, к Атимагомедову и Курамагомедову перестали применять "недозволенные методы". "Но некое особое отношение сохраняется. Они (подзащитные) люди прямые и если им что-то не нравится, не молчат, а жалуются, таких в этой системе не любят", - заявила она.

Мунтян добавила, что обвинение в терроризме Атимагомедову и Курамагомедову угрожали предъявить "за молитву и чтение Корана". Их буквально затерроризировали и довели до того, что они решили готовить побег" - заметила она, подчеркнув. По ее словам, ей неизвестно принимал погибший сотрудник колонии участие в давлении на заключенных.

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