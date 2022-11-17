Адвокаты указали на затягивание дела о пытках заключенных из Дагестана в калмыцкой колонии

17 ноября 2022, 22:11

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По делу о пытках заключенных в калмыцкой колонии следователи до сих пор не нашли улик и подозреваемых, несмотря на опознание применявших пытки силовиков. Большинство признанных потерпевшими заключенных по этому делу отказались от показаний, однако уроженцы Дагестана Магомед Атимагомедов и Дауд Курамагомедов, намерены добиваться наказания сотрудников колонии, сообщили их адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", следователи в Калмыкии в сентябре возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам против заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Курамагомедов и Атимагомедов настаивают на своих показаниях о пытках в калмыцкой колонии №2, но другие восемь заключенных отказались от своих показаний, сообщила адвокат Атимагомедова.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила адвокат Аза Алиева.

Потерпевшими были признаны только десять человек, включая Атимагомедова и Курамагомедова, хотя, по словам осужденных, сила применялась в отношении гораздо большого числа заключенных, сообщила адвокат Магомеда Атимагомедова Аза Алиева.

"Все, кроме Атимагомедова и Курамагомедова при даче показаний и проведении обследования экспертом на наличие вреда здоровью, дали пояснения, что их никто не избивал", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Алиевой, при проведении экспертизы присутствовал замначальника колонии из Калмыкии.

Расследование уголовных дел продвигается очень медленно, указала адвокат. По ее словам, по одному делу Атимагомедов и Курамагомедов обвиняются в убийстве, покушении на убийство, и дезорганизации деятельности исправительного учреждения (часть 2 статьи 105, часть 3 статьи 30 часть 2 статьи 105, часть 3 статьи 321 УК РФ). Позже были вменены ещё покушение на побег и призыв к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 313 и часть 3 статьи 212 УК РФ). "И это ещё не окончательное обвинение", - отметила она.

Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением пыток ( часть 4 статьи 286 УК РФ), где Атимагомедов и Курамагомедов признаны потерпевшими. "Именно это дело не движется с места. До сих пор ни один из сотрудников не введен в статус хотя бы подозреваемых. На очных ставках они были в статусе свидетелей, хотя наши ребята прямо и последовательно опознали их и действия каждого в применении пыток", - сообщила Алиева.

По ее словам, дело стараются не расследовать. "Следы преступления скрываются, улики утилизируются, этому всему следствие содействует. До сих пор не выявлено ни одного доказательства, хотя их было более чем предостаточно. Следствие посчитало, что объем инкриминируемых преступлений недостаточен, и дополнительно предъявило Магомеду обвинение в покушении на побег и призыву к массовым беспорядкам. Моим подзащитным полностью опровергается вина в совершении вменяемых преступлений, более того, считаем , что следствие вменяет некоторые статьи заведомо незаконно. Постановление о возбуждении в отношении Атимагомедова уголовного дела по вышеперечисленным статьям обжалуется. Единственное, что признает мой подзащитный - это покушение на побег", - рассказала Алиева.

Адвокат Снежана Мунтян подтвердила, что только двое заключенных не отказались от своих показаний.

"Следствие еще не закончено и закончится не скоро. Экспертиз назначено очень много: медицинские, ДНК, запаховые, биологические", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Атимагомедов и Курамагомедов готовы пойти до конца и добиться наказания виновных. "Позиции ребят не изменились. Препятствий в целом нет, но следствие, конечно, ведется не так как хотелось бы. С явным нежеланием привлечь к ответственности виновных сотрудников, которые зверски издевались над ребятами",- отметила Мунтян.

После десятка жалоб Магомеда, наконец, обследовали, рассказала мать Атимагомедова Заира.

"Изменений по делу нет. Они все также бездействуют, не хотят расследовать преступления. Состояние здоровья уже лучше. Все зажило, все нормально. Со стороны врачей никакого внимания не было, пока жалобы не дошли до адресатов. Мой сын, его адвокат и я написали десятки жалоб с требованием обследовать его и заняться его лечением. И, наконец, в середине октября его обследовали, сделали МРТ. У него и грыжа, и перелом позвоночника, и чего только нет",- сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, следователь не разрешает видеться с сыном. "Он мне прямо сказал, что в интересах следствия не дает мне видеться с сыном и пообщаться с ним. Говорит, что это помешает следствию. Каким образом, не знаю. Даже созвониться с ним не дает", - отметила Заира

Она добавила, что общается с сыном через переписку. "Серьезных жалоб у него сейчас нет", - сообщила Заира.

Она заверила, что сын готов до конца бороться за свои права и добиться наказания всех виновных.

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