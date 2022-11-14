Заключенные калмыцкой колонии отозвали свои показания о пытках

14 ноября 2022, 00:25

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Уроженцы Дагестана Дауд Курмагомедов и Магомед Атимагомедов настаивают на своих показаниях о пытках в калмыцкой колонии №2, но другие восемь заключенных отказались от своих показаний, сообщила адвокат Атимагомедова.

Как писал "Кавказский узел", следователи в Калмыкии в сентябре возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам против заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила адвокат Аза Алиева.

Осужденные исправительной колонии № 2 в Калмыкии, заявлявшие ранее о пытках в учреждении, отказались от своих показаний под давлением, предположила адвокат Аза Алиева. По словам адвоката, свои показания отозвали восемь человек, а настаивают на ранее данных показаниях только Курмагомедов и Атимагомедов.

Для следствия слова заключенных из Дагестана не подтверждаются выводами экспертов, отметила защитник. "Все освидетельствования проводились в присутствии заместителя начальника колонии. Выводы в них соответствующие – никакого вреда здоровью нет", - цитирует 13 ноября слова Алиевой "Кавказ.Реалии"*.

По информации издания, Дауду Курамагомедову и Магомеду Атимагомедову добавили к обвинению не только статью о призывах к массовым беспорядкам, но также статьи о попытке побега и об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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