Сотрудники колонии в Калмыкии арестованы по делу о пытках заключенных из Дагестана

19 января 2023, 14:54

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Пятерым сотрудникам колонии в Калмыкии, где отбывали срок заключенные из Дагестана Магомед Атимагомедов и Дауд Курамагомедов, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением пыток, сообщил сегодня омбудсмен Дагестана Джамал Алиев.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Заключенным поступают новые угрозы пыток, рассказала в январе адвокат Снежана Мунтян.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

5 сотрудников исправительной колонии в Калмыкии былди задержаны в рамках уголовного дела по превышению полномочий с применением пыток, сообщил сегодня омбудсмен Дагестана Джамал Алиев. " Пятерым сотрудникам УФСИН России по Республике Калмыкия предъявлены обвинения в совершении вышеназванного преступления, они задержаны и арестованы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее об аресте сотрудников колонии говорила адвокат Снежана Мунтян, которая представляет интересы Курамагомедова, не упоминая числа арестованных. "Следователь нас с Азой [Алиевой] приглашает на следственные действия для того, чтобы провести очные ставки с обвиняемыми, которые находятся под стражей, то есть сотрудниками, которые пытали, и насколько я поняла, речь идет о какой-то видеозаписи", - рассказала она в интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину.

В ноябре 2022 года адвокаты заявляли, что делу о пытках заключенных в калмыцкой колонии следователи до сих пор не нашли улик и подозреваемых, несмотря на опознание применявших пытки силовиков. Большинство признанных потерпевшими заключенных по этому делу отказались от показаний, однако уроженцы Дагестана Магомед Атимагомедов и Дауд Курамагомедов намерены добиваться наказания сотрудников колонии.

Напомним, 8 августа 2022 года Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. Адвокат Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, отметил правозащитный проект. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям. Курамагомедов сильно избит, находится в подавленном психологическом состоянии, однако медпомощь ему оказали лишь за 10 минут до визита защитника. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщила адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.

По данным СКР, вечером 5 августа 2022 года двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии.

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