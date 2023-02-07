Суд ужесточил наказание начальнику Рутульского РОВД

07 февраля 2023, 13:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Дагестана заменил бывшему начальнику Рутульского РОВД Артему Магомедову условное лишение свободы на реальное. Суд счел, что признанный ранее виновным в превышении полномочий Магомедов без изоляции от общества не исправится.

Как информировал "Кавказский узел", 17 октября 2018 года начальник Рутульского РОВД Артем Магомедов был заподозрен в избиении задержанных и вызван на беседу к следователю, но он скрылся. 18 октября 2018 года Магомедов был задержан, а затем отправлен под домашний арест. 20 ноября 2018 года он был заключен под стражу. Срок ареста неоднократно продлевался.

В октябре 2022 года Ахтынский районный суд приговорил Артема Магомедова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Верховный суд Дагестана заменил Артему Магомедову условный срок наказания на реальный, сообщила пресс-служба суда.

"Суд первой инстанции при назначении условного наказания подсудимому не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления, ограничившись лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, которые сами по себе не свидетельствуют о возможности его исправления без изоляции от общества", – привела сегодня на своем сайте газета "Молодежь Дагестана" сообщение пресс-службы.

В карточке на сайте Верховного суда Дагестана указано, что по делу Артема Магомедова прошли пять судебных заседаний. Уточняется, что он признан виновным по части 3-й статьи 286 УК РФ 1 .

Комментариев от представителей Артема Магомедова не поступало.

Напомним, по версии следствия, Магомедов избил своего брата Эфенди Алимова, который был одним из четверых подозреваемых по делу о поджоге здания районной администрации. Согласно материалам дела, начальник Рутульского РОВД в феврале 2018 года на почве личных неприязненных отношений вошел в дом брата и, угрожая оружием, доставил его в отдел МВД, где удерживал его.

Здание районной администрации сгорело в Рутуле в ночь на 14 сентября 2017 года. Подозреваемых задержали в начале ноября 2017 года. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны. Защита Эфенди Алимова утверждала, что он оговорил под пытками себя и других подозреваемых, но следствие заявило, что информация о пытках Алимова не подтвердилась. 16 сентября 2018 года стало известно, что следователи не нашли доказательств причастности Эфенди Алимова, Сулеймана Гусейнова, Акима Кулиева и Мурадина Эминова к поджогу Рутульской администрации.

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