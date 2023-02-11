Ордена Мужества. Фото из Telegram-канала мэра Нальчика Таймураза Ахохова https://t.me/ahohovtaimuraz/254

11 февраля 2023, 08:21

Три военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

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Старший прапорщик Иван Вернигора, младший сержант Азрет Тохтамышев и рядовой Тимур Александров погибли на Украине, сообщил мэр Нальчика Таймураз Ахохов. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 60 военных из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб сержант Антон Гребенюк из Баксанского района. Он стал, по меньшей мере, 57-м военнослужащим из Кабардино-Балкарии, чья гибель была подтверждена официально.

Старший прапорщик Иван Вернигора, младший сержант Азрет Тохтамышев и рядовой Тимур Александров погибли по время проведения спецоперации на Украине. Каждый из них награжден орденом Мужества, сообщил 10 февраля в своем Telegram-канале мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Власти подтвердили гибель трех жителей Дагестана на Украине", "Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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