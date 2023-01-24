Житель Кабардино-Балкарии убит на Украине

24 января 2023, 15:41

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Руслан Ахиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 52 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Руслан Рашидханов стал 51-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец селения Дыгулыбгей Руслан Ахиев погиб в ходе военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Баксана в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 52 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.25 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1229 жителей юга России, в том числе 725 жителей СКФО и 504 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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