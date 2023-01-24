24 января 2023, 15:41

Житель Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руслан Ахиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 52 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Руслан Рашидханов стал 51-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец селения Дыгулыбгей Руслан Ахиев погиб в ходе военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества,  сообщила сегодня администрация Баксана в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 52 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.25 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1229 жителей юга России, в том числе 725 жителей СКФО и 504 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Волгоградской области погиб на Украине", "Сотрудник Росгвардии из Буйнакска погиб на Украине", "Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 января 2023, 14:54

  • Супруга Аваза Зейналлы провела акцию протеста в Баку

    Супруга арестованного в Азербайджане журналиста Аваза Зейналлы Малахат Гисури сегодня провела акцию протеста перед зданием Следственного управления Генпрокуратуры. Она потребовала не нарушать право ее мужа на телефонные разговоры и свидания с близкими, а также создать условия для получения им качественной медицинской помощи.

24 января 2023, 14:18

24 января 2023, 13:52

24 января 2023, 13:19

  • Работа АЗС остановлена в Нагорном Карабахе

    В Нагорном Карабахе остановлена работа автозаправочных станций из-за блокады Лачинского коридора и остановки газопровода, по которому газ поступает из Армении, сообщил сегодня информационный штаб непризнанной республики.

24 января 2023, 12:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи