Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

30 декабря 2022, 18:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Младший сержант Руслан Рашидханов погиб на Украине, сообщил глава администрации Терского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 51 уроженца Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Александр Мухортов стал 50-м уроженцем Кабардино-Балкарии, о гибели которого на Украине сообщили власти.