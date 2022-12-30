30 декабря 2022, 18:54
Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине
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Младший сержант Руслан Рашидханов погиб на Украине, сообщил глава администрации Терского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 51 уроженца Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" писал, что лейтенант Александр Мухортов стал 50-м уроженцем Кабардино-Балкарии, о гибели которого на Украине сообщили власти.
Руслан учился в школе в Тереке, затем окончил ПТУ №18 по специальности"газоэлектросварщик". С 2015 года находился на военной службе по контракту, указано в сообщении в Telegram-канале Дадова.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 51 уроженца Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"