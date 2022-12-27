27 декабря 2022, 17:21

Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Лейтенант Александр Мухортов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 50 жителей Кабардино-Балкарии. 

"Кавказский узел" писал, что капитан Тимур Тамазов стал 49-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Александр Мухортов погиб на Украине, в школе, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня  администрация Баксана.

В 2004 году Александр был призван на срочную службу, в 2005 году подписал первый контракт о прохождении военной службы. В 2006 году окончил школу по подготовке прапорщиков, в 2018 году получил первое офицерское звание - "лейтенант". Он погиб 20 октября. Мухортову было 36 лет, у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Ростова-на-Дону подтвердили гибель военного на Украине", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области", "Четыре уроженца Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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