Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине

27 декабря 2022, 17:21

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Лейтенант Александр Мухортов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 50 жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что капитан Тимур Тамазов стал 49-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтверждена официально.

Александр Мухортов погиб на Украине, в школе, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Баксана.

В 2004 году Александр был призван на срочную службу, в 2005 году подписал первый контракт о прохождении военной службы. В 2006 году окончил школу по подготовке прапорщиков, в 2018 году получил первое офицерское звание - "лейтенант". Он погиб 20 октября. Мухортову было 36 лет, у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации .