Десантник из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

23 декабря 2022, 23:50

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Капитан Тимур Тамазов погиб на Украине, посмертно он представлен к званию героя России. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 49 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика Залим Шокаров стал 48-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О присвоении звания героя России погибшему в ходе военной операции на Украине капитану Тимуру Тамазову (также упоминается в ряде СМИ как Томазов) сообщила сегодня ГТРК "Псков". Тамазов служил командиром десантно- штурмового отряда в псковском соединении ВДВ, указ о присвоении ему звания героя России подписан 14 декабря, говорится в сообщении телекомпании.

Информация об этом была опубликована сегодня в Telegram-канале псковской дивизии ВДВ. Ранее также о гибели Тамазова сообщал в своих соцсетях писатель Захар Прилепин.

Тимур Тамазов родом из села Карагач Прохладненского района, проинформировал сегодня Telegram-канал "Новости Кабардино-Балкарии".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 49 военных из Кабардино-Балкарии "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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