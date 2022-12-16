16 декабря 2022, 22:13

Стало известно о гибели жителя Нальчика на Украине

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Житель Нальчика Залим Шокаров погиб в ходе специальной военной операции, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел",25 ноября стало известно, что житель Баксанского района Мурат Гошоков погиб на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель 47 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Указом Владимира Путина за проявленную самоотверженность,мужество и отвагу Шокаров Залим Хазреталиевич удостоен ордена Мужества (посмертно), сообщила администрация Нальчика в своем telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти повредили гибель не менее чем 48 выходцев из республики.

Напомним, что 3 декабря число жителей регионов Юга России, чью смерть в ходе специальной военной операции подтвердили власти, превысило 1000 человек.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации, который не позволяет точно оценить число погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно назвать до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Ростова-на-Дону", "Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине", "Власти Буйнакского района сообщили о гибели сапера на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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