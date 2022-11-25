Мурат Гошоков. Скриншот https://t.me/baksraion/3287

25 ноября 2022, 15:44

Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мурат Гошоков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксанского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 47 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Рамазан Тебердиев стал 46-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кишпек Мурат Гошоков погиб на Украине, его родным передан Орден Мужества, сообщила сегодня администрация Баксанского района. Мурат Гошоков служил по контракты, был участником военной операции в Сирии. Погиб 5 июля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Коков отчитался о выплатах мобилизованным", "Представитель администрации Баксана объяснился за отсутствие гуманитарной помощи мобилизованным", "Уроженец Моздокского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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