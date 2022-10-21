21 октября 2022, 20:29

Подтверждена гибель военного из Тырныауза на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Рамазан Тебердиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Эльбрусского района. С начала военной операции на Украине чиновники официально подтвердили гибель там как минимум 46 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что капитан Мурат Балаев стал 45-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе №6 в Тырныаузе прошла церемония открытия мемориальной доски гвардии старшего лейтенанта Тебердиева Рамазана Расуловича, участвовавшего в специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Эльбрусского района в своем Telegram-канале.

Как следует из фотографии мемориальной доски, приведенной в сообщении, Тебердиев погиб 19 июня, ему было 26 лет.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 46 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Казак из Ростовской области погиб на Украине", "На Украине погиб 20-летний рядовой из Волгоградской области",  "Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 октября 2022, 19:45

21 октября 2022, 19:03

21 октября 2022, 18:08

  • Отказ Азербайджана обсуждать бюджет ОБСЕ стал ответом на отправку миссии в Армению

    Азербайджан приостановил участие в обсуждении бюджета ОБСЕ на 2023 год в ответ на отправку миссии в Армению без согласования с Баку, сообщило представительство Азербайджана в ОБСЕ. Этот шаг может привести к параличу структур ОБСЕ, а чтобы избежать этого, организация может не признавать выводы миссии как официальные, предположили бакинские политологи.

21 октября 2022, 17:25

21 октября 2022, 16:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи