Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

03 февраля 2023, 02:30

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Сержант Антон Гребенюк погиб на Украине, сообщила администрация Баксанского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 57 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", сержант Хажмурат Дзахмишев стал 56-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района состоялось открытие мемориальной доски сержанту Антону Гребенюку, погибшему в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Баксанского района.

Гребенюк после школы закончил Минераловодский колледж железнодорожного транспорта, проходил военную службу во Владикавказе, а после продолжил служить по контракту. 21 августа 2022 года он был направлен в должности начальника технического расчета зенитной ракетной батареи в зону проведения военной операции. Антон Гребенюк погиб 1 января, ему было 29 лет, указано в сообщении в Telegram-канале администрации от 2 февраля.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики на 00.20 мск 3 февраля января сообщили о гибели на Украине не менее 1282 жителей юга России, в том числе 750 жителей СКФО и 532 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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