Власти подтвердили гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии

30 января 2023, 13:17

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Сержант Хажмурат Дзахмишев погиб на Украине, сообщили власти Лескенского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 56 военных из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Владимир Куштаев из Майского района. Он стал, по меньшей мере, 55-м военнослужащим из Кабардино-Балкарии, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведении спецоперации на Украине погиб сержант Хажмурат Дзахмишев, сообщил 29 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Лескенского района Кабардино-Балкарии Сафарби Инжижоков.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 56 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики на 12.00 мск 30 января сообщили о гибели на Украине не менее 1269 жителей юга России, в том числе 743 жителя СКФО и 526 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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