26 января 2023, 16:18

Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Спецназовец Владимир Куштаев погиб на Украине, сообщила администрация Майского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 55 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Мурат Абазоков и младший сержант Руслан Тхакумачев погибли на Украине, общее числов погибших, о которых сообщали власти, достигло 54

Уроженец станицы Котляревской Владимир Куштаев погиб на Украине 17 декабря, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Майского муниципального района.

После школы он поступил в колледж, где получил профессию автомеханика, затем проходил срочную службу в мотострелковой казачьей бригаде, где заключил контракт на два года, служил в полку специального назначения. В октябре 2022 года истек срок контракта, но увольнение отменили на неопределенный срок, говорится в сообщении от 25 декабря неа сайта районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.50 мск 26 января сообщили о гибели на Украине не менее 1245 жителей юга России, в том числе 731 жителя СКФО и 514 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два жителя Северной Осетии погибли в военной операции на Украине", "Подтверждена гибель на Украине росгвардейца из Анапы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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