25 января 2023, 16:31

Два военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

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Старший сержант Мурат Абазоков и младший сержант Руслан Тхакумачев погибли на Украине, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 54 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Ахиев стал 52-м жителей Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Командир минометного расчета старший сержант Мурат Абазоков, уроженец Кишпека, и санинструктор младший сержант Руслан Тхакумачев, уроженец Куба-Табе, погибли в ходе военной операции. Их родным переданы ордена Мужества, сообщил 24 января глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на своей странице в Telegram.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 54 жителей Кабардино-Балкарии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.25 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 1237 жителей юга России, в том числе 728 жителей СКФО и 509 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Волгоградской области погиб на Украине", "Сотрудник Росгвардии из Буйнакска погиб на Украине", "Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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