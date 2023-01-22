Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации

22 января 2023, 06:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Майкопского района Руслан Сыч погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 16 военных из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января стало известно о гибели во время проведения специальной военной операции на Украине военнослужащего из Адыгеи Алексея Самойлова. Он стал, по меньшей мере, 15 военным из этой республики, чью гибель подтвердили власти.

В администрации Майкопского района родным местного жителя Руслана Сыча, который погиб во время проведения спецоперации, передан орден Мужества. Им Руслын Сыч награжден посмертно, сообщила 21 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Маяк" со ссылкой на пресс-службу администрации Майкопского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 военных из Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.