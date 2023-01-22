22 января 2023, 06:39

Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации

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Житель Майкопского района Руслан Сыч погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 16 военных из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января стало известно о гибели во время проведения специальной военной операции на Украине военнослужащего из Адыгеи Алексея Самойлова. Он стал, по меньшей мере, 15 военным из этой республики, чью гибель подтвердили власти.

В администрации Майкопского района родным местного жителя Руслана Сыча, который погиб во время проведения спецоперации, передан орден Мужества. Им Руслын Сыч награжден посмертно, сообщила 21 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Маяк" со ссылкой на пресс-службу администрации Майкопского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 военных из Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мэрия Майкопа сообщила о гибели связиста на Украине", "Число случаев гибели на Украине уроженцев юга России официально достигло 900", "Десантник из Дубровского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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