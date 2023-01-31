Власти подтвердили гибель трех жителей Дагестана на Украине

31 января 2023, 21:54

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Альберт Сеферов, Хидирнеби Акимов, Шекихан Керимов погибли на Украине, сообщили сегодня власти Дербентского и Магарамкентского районов. С начала военной операции на Украине официально признана гибель там как минимум 339 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Мурад Магдиев стал 336-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Родным уроженцев села Белиджи Альберта Сеферова и Хидирнеби Акимова переданы сегодня ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Дербентского района в своем Telegram-канале.

Уроженец села Азадоглы Магарамкентского района, рядовой морской пехоты Шекихан Керимов погиб на Украине, ему было 23 года, сообщил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 339 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.20 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 1277 жителей юга России, в том числе 748 жителей СКФО и 529 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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