Контрактник из дагестанского села погиб на Украине

30 января 2023, 16:15

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На Украине погиб контрактник из села Кули Мурад Магдиев, сообщила администрация Кулинского района. С начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 336 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 января администрация Буйнакского района сообщила о гибели на Украине пяти уроженцев села Атланаул. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 335 уроженцев Дагестана.

В военной операции на Украине погиб уроженец села Кули Мурад Магдиев, сообщила сегодня администрация Кулинского района. "Мурад родился 28 июня 1994 года. Окончил Кулинскую СОШ №2, затем институт. Далее его призвали в армию. В ходе службы в ВС РФ заключил контракт", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 336 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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