Власти Буйнакского района подтвердили гибель пяти земляков на Украине

28 января 2023, 13:54

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Мухтар Умаров, Шамиль Гаджимурадов, Зайнутдин Гаджиев, Садрутдин Алиев и Закарья Магомедов погибли на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 335 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 января муниципальные власти подтвердили гибель в военной операции на Украине трех жителей Дагестана. Таким образом, с начала военной операции официально была подтверждена гибель там не менее 330 уроженцев республики.

27 января в школе села Атланаул была открыта мемориальная доска с именами шести жителях села, погибших в военной операции на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. В числе погибших указан Ахмед Абсаматов, о гибели которого районная администрация информировала 24 декабря.

Еще пятеро погибших атланаульцев – Мухтар Умаров, Шамиль Гаджимурадов, Зайнутдин Гаджиев, Садрутдин Алиев и Закарья Магомедов, говорится в публикации на странице администрации во "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель не менее 335 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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