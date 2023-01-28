28 января 2023, 05:05

Власти подтвердили гибель на Украине трех жителей Дагестана

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Камиль Остарханов, Ринад Шахпазов и Тимур Ханмагомедов погибли в спецоперации на Украине, сообщили в администрациях Хасавюрта, Хивского и Табасаранского районов. С начала спецоперации официально подтверждена гибель как минимум 330 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января администрация Буйнакска сообщила, что на Украине погиб старший лейтенант Росгвардии Сабир Исмаилов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 327 уроженцев Дагестана.

Глава Хасавюрта Корголи Корголиев сообщил 27 января о вручении ордена мужества семье Камиля Остарханова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Корголиев сообщил в своем телеграм-канале. При этом какие-либо подробности, где и при каких обстоятельства погиб Остарханов, не приводится.

Еще про одного российского военного, погибшего на Украине, говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Хивского района. В селе Ашага-Цинит на здании местной школы была открыта мемориальная плита младшему сержанту Росгвардии Ринаду Шахпазову, который погиб в сентябре 2022 года на территории Украины.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов 27 января вручил ордена мужества родным бойцов, погибших в ходе спецоперации. Речь идет об уроженце села Джугдиль, ефрейторе Тимуре Ханмагомедове и уроженце села Дюбек, капитане Исе Адамове. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Новости Табасарана".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 330 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.44 мск 27 января сообщили о гибели на Украине не менее 1250 жителей юга России, в том числе 733 жителей СКФО и 517 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

Житель Северной Осетии погиб на Украине", "Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации", "Ростовские власти подтвердили гибель полковника российской армии на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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