Сотрудник Росгвардии из Буйнакска погиб на Украине

24 января 2023, 00:34

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Старший лейтенант Росгвардии Сабир Исмаилов погиб на Украине, сообщила администрация Буйнакска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 327 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Карабудагов стал 326-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтверждена официально.

23 января состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Сабиру Исмаилову, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине. Доска появилась на фасаде школы № 10, в которой учился Сабир, сообщила 23 января администрация Буйнакска в своем Telegram-канале.

Исмаилов служил в звании старшего лейтенанта в управлении Росгвардии, говорится в сообщении от 23 января в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Кавказскому округу.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 327 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.15 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1227 жителей юга России, в том числе 7234 жителей СКФО и 503 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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