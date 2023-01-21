Военный из Дагестана погиб на Украине

21 января 2023, 20:00

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Военнослужащий Магомед Карабудагов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кумторкалинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 326 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", подполковник Джабраил Джабатиров стал 325-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Военнослужащий Магомед Карабудагов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Кумторкалинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены .

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 326 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.30 мск 21 января сообщили о гибели на Украине не менее 1218 жителей юга России, в том числе 719 жителей СКФО и 499 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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