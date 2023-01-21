Росгвардеец из Дагестана погиб на Украине

21 января 2023, 00:19

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Подполковник Джабраил Джабатиров погиб на Украине, сообщило управление Росгвардии по СКФО. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 325 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Ферзали Ферзалиев стал 324-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Гулли Кайтагского района состоялось открытие мемориальной доски в память о погибшем сотруднике СОБР «Ястреб – Каспий» регионального управления Росгвардии подполковнике полиции Джабраиле Джабатирове, сообщило 20 января управление Росгвардии по Северо-Кавказскому округу в своем Telegram-канале. На опубликованных фотографиях видно, что Джабатиров погиб в 2022 году.

Ранее о гибели группы сотрудников СОБР "Ястреб – Каспий" информировало РИА "Дербент" в публикации от 31 августа. Также информация о гибели Джабатирова на Украине была опубликована в соцсетях.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 325 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики к 0.10 мск 21 января подтвердили гибель на Украине не менее 1201 уроженца юга России, в том числе 703 жителей СКФО и 498 - ЮФО. Дагестан лидирует по числу погибших. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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