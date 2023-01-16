Власти Хивского района сообщили о гибели военного на Украине

16 января 2023, 20:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ферзали Ферзалиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 324 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", морской пехотинец Марат Салманов стал 323 жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ферзали Ферзалиев 5 января погиб в зоне военной операции на Украине, ему было 38 лет, сообщила сегодня администрация Хивского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 324 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России