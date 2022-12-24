Пять военных из Дагестана погибли на Украине

24 декабря 2022, 22:50

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Даниял Магомедов, Ахмед Абсаматов, Шамиль Изамов, Имам-паша Абужанатов и Ахмед Даурбегов погибли на Украине, сообщили власти Махачкалы, Буйнакского и Казбековского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 306 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военный из Дербента Бахтияр Багдаев стал 301-м уроженцем Дагестана, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженец Махачкалы Даниял Магомедов погиб на Украине, в лицее, где он учился открыта "парта Героя", проинформировала 23 декабря администрация Махачкалы в своем Telegram-канале. Как следует из видео, приложенного к публикации, Даниялу было 23 года, он служил по контракту, погиб 25 марта.

Администрация Буйнакского района проинформировала о гибели на Украине 21-летнего уроженца селения Атланаул Ахмеда Абсаматова и 32-летнего старшего сержанта Шамиля Изамова из селения Нижний Дженгутай. Их родным переданы ордена Мужества, говорится в публикации от 23 декабря.

Администрация Казбековского района в тот же день в своем Telegram-канале сообщила о передаче орденов Мужества семьям погибших на Украине Имам-паши Абужанатова и Ахмеда Даурбегова. Подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 306 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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