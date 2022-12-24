Военнослужащий из Дербента погиб на Украине

24 декабря 2022, 12:00

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На Украине погиб военнослужащий из Дербента Бахтияр Багдаев, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 301 военного из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря власти Дахадаевского района сообщили о гибели на Украине лейтенанта Саидуллы Курбанова. К этой дате власти подтвердили гибель как минимум 300 военнослужащих из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Дербента Бахтияр Багдаев, сообщила администрация города на своем сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 301 военного из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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