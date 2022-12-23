23 декабря 2022, 16:45

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Лейтенант Саидулла Курбанов погиб на Украине, сообщили власти Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 300 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Ислам Абдурахманов стал 299-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели в ходе военной операции на Украине лейтенанта Саидуллы Курбанова стало известно из анонса боксерского турнира в селе Дибгалик, который опубликован сегодня в Telegram-канале информцентра Дахадаевского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 300 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции","Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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