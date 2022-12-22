22 декабря 2022, 11:50

Власти Махачкалы подтвердили гибель военного на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Ислам Абдурахманов погиб на Украине, сообщили власти Махачкалы. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 299 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине младшего сержанта из Махачкалы Артура Агакеримова. Он стал по меньшей мере 298 военнослужащим из Дагестана, чью гибель подтвердили власти.

Исполняющий обязанности мэра Махачкалы передал орден Мужества родственникам местного жителя Ислама Абдурахманова, которым он был награжден посмертно. Абдурахманов погиб во время спецоперации на Украине, сообщила 21 декабря на своем сайте администрация Махачкалы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 299 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции","Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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