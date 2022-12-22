Власти Махачкалы подтвердили гибель военного на Украине

22 декабря 2022, 11:50

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Военнослужащий Ислам Абдурахманов погиб на Украине, сообщили власти Махачкалы. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 299 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине младшего сержанта из Махачкалы Артура Агакеримова. Он стал по меньшей мере 298 военнослужащим из Дагестана, чью гибель подтвердили власти.

Исполняющий обязанности мэра Махачкалы передал орден Мужества родственникам местного жителя Ислама Абдурахманова, которым он был награжден посмертно. Абдурахманов погиб во время спецоперации на Украине, сообщила 21 декабря на своем сайте администрация Махачкалы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 299 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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