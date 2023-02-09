Тимур Астраханов. Скриншот https://t.me/glava_khivskiy/505

09 февраля 2023, 21:18

Глава Хивского района сообщил о гибели военного на Украине

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Младший сержант Тимур Астраханов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Хивского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 346 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 34-летний Павел Павликов стал 345-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Зильдик, младший сержант Тимур Астарханов, служивший в зенитной ракетной батарее зенитного ракетного дивизиона погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Хивского района Ярмет Ярметов в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 346 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.00 мск 9 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1311 жителей юга России, в том числе 761 жителя СКФО и 550 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Ростовской области погиб на Украине", "Похоронен убитый на Украине житель Дагестана", "Офицер из Дербентского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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