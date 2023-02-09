Уроженец Дагестана погиб на Украине

09 февраля 2023, 12:17

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34-летний житель Дагестана Павел Павликов, погибший в ходе спецоперации, похоронен в селе Аверьяновка. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 345 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28-летний Славик Алимирзоев стал 344-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Кизляре простились с 34-летним Павлом Павликовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Павликов родился в Кизляре, после службы в армии работал. Последние полгода проработал на оборонном предприятии. У него остались жена и девятилетний сын. 8 февраля он был похоронен на кладбище пригородного села Аверьяновка, сообщила пресс-служба администрации Кизляра. По словам родственников, погибший был добровольцем, пишет "Лезги газет".

"Первый раз ему удалось заключить контракт и отправиться добровольцем летом. Через три месяца вернулся и уже 23 января опять отправился через подразделение "Ахмат". 30 января отметил день рождения и уже 2 февраля погиб", - процитировало издание родственницу погибшего Ксению 8 февраля.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 345 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.00 мск 8 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1308 жителей юга России, в том числе 759 жителей СКФО и 549 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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