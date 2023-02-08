Похоронен убитый на Украине житель Дагестана

08 февраля 2023, 15:48

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Славик Алимирзоев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 344 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Нариман Салахов стал 343-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

28-летний Славик Алимирзоев погиб на Украине, сегодня он похоронен в родном селе Целегюн, сообщила администрация Магарамкентского района. Глава администрации Фарид Ахмедов побывал на похоронах и выразил соболезнования семье погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 344 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.00 мск 8 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1308 жителей юга России, в том числе 759 жителей СКФО и 549 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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