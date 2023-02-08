Офицер из Дербентского района убит на Украине

08 февраля 2023, 09:14

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Старший лейтенант Нариман Салахов погиб на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 343 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля администрация Докузпаринского района сообщила, что мобилизованный житель села Куруш Рустам Рустамов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель там не менее 342 уроженцев Дагестана.

Старший лейтенант Нариман Салахов погиб в ходе военной операции на территории Украины, сообщила администрация Дербентского района.

"Нариман Салахов – уроженец села Нижний Джалган Дербентского района. Учился в военном училище города Костромы, возглавлял взвод радиационной, химической и биологической защиты… Указом президента РФ был награжден орденом Мужества", - говорится в публикации, размещенной вечером 7 февраля на сайте администрации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 343 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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