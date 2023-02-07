Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

07 февраля 2023, 14:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель села Куруш Рустам Рустамов погиб на Украине, сообщила администрация Докузпаринского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 342 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Нурудин Нурмагомедов стал 341-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний Рустам Рустамов, мобилизованный 25 сентября 2022 года из села Куруш Докузпаринского района. Похороны прошли 6 февраля, сообщила в тот же день администрация Даокузапринского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 342 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 14.00 мск 7 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1305 жителей юга России, в том числе 757 жителей СКФО и 548 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.