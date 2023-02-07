07 февраля 2023, 14:45

Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

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Житель села Куруш Рустам Рустамов погиб на Украине, сообщила администрация Докузпаринского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 342 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что  контрактник Нурудин Нурмагомедов стал 341-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний Рустам Рустамов, мобилизованный 25 сентября 2022 года из села Куруш Докузпаринского района. Похороны прошли 6 февраля, сообщила в тот же день администрация Даокузапринского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 342 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 14.00 мск 7 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1305 жителей юга России, в том числе 757 жителей СКФО и 548 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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