Контрактник из Дагестана убит на Украине

06 февраля 2023, 15:32

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Нурудин Нурмагомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 341 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что росгвардеец Мурад Закаряьев стал 340-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Нурудин Нурмагомедов погиб 31 января. Участие в военной операции на Украине он принимал с ее начала. До этого более десяти лет служил по контракту в Чечне. Нурудину было 40 лет, он родом из села Чере Хивского района. У него остались супруга и двое детей, сообщила 5 февраля администрация Хивского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 339 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.00 мск 6 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1301 жителя юга России, в том числе 753 жителей СКФО и 547 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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