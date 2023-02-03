Власти подтвердили гибель на Украине росгвардейца из Дагестана

03 февраля 2023, 18:01

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Обладатель крапового берета Мурад Закарьяев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Каякентского района. С начала военной операции на Украине власти признали гибель там как минимум 340 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Альберт Сеферов, Хидирнеби Акимов и Шекихан Керимов погибли на Украине, общее число погибших на военной операции уроженцев Дагестана достигло 339.

Сотрудник Росгвардии, обладатель крапового берета Мурад Закарьяев погиб на Украине в феврале 2022 года, сегодня в школе поселка Усемикент, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила администрация Каякентского района.

В 2013 году его призвали на срочную службу, позже он работал в системе УФСИН. В 2019-м подписал контракт, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 339 жителей Дагестана. Всего с начала военной операции власти и силовики на 17.50 мск 3 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1287 жителей юга России, в том числе 752 жителей СКФО и 535 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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