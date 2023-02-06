Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

06 февраля 2023, 12:49

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В Володарском районе сегодня состоялись похороны погибшего на Украине Валерия Джумагазиева. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 220 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что ефрейтор Денис Пиюков из Ольховского района погиб на Украине. Он стал 219-м жителем области, чья смерть была подтверждена властями.

Похороны состоялись в поселке Таловинка, сообщила на своей странице в социальной сети "Вконтакте" администрация муниципального образования.

Валерий Джумагазиев родился 12 октября 1988 года в хуторе Западновка Городищенскокого района Волгоградской области. Учился с 1 по 9 класс в средней общеобразовательной школе города Ленинск. В 2001 году его семья переехала в поселок Таловинка Володарского района. Он окончил Володарскую вечернюю школу. В 2007 году был призван в ряды российской армии, полтора года служил в спецназе ГРУ в Нальчике. Был мобилизован в октябре 2022 года, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 220 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов.

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