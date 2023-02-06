Военный из Ольховского района погиб на Украине

06 февраля 2023, 09:29

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Ефрейтор Денис Пиюков из Ольховского района погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 219 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли Владимир Смирнов и Мартин Назарян из Камышина. На эту дату официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 218-ти военных из Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб ефрейтор из села Гусевка Ольховского района Волгоградской области Денис Пиюков, сообщило сегодня ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию Гусевского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 219 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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